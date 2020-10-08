Нобеля з літератури отримала американська поетеса

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури в 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Як зазначили у Нобелівському комітеті, премія присуджується Глюк «за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Глюк народилася у 1943 році у Нью-Йорку. Вона є членом Американської академії мистецтв і літератури та канцлером Академії американських поетів (1999). Має низку премій та нагород за свої роботи. На даний момент поетеса живе у Кембриджі, штат Массачусетс. Окрім своєї роботи, вона є професором англійської мови в Єльському університеті, штат Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

У минулому році Шведська королівська академія наук оголосили імена одразу двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки у 2018 році ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал. Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук, за 2019 рік – австрійський автор Петер Гандке.

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Як повідомлялося, з 5 по 12 жовтня проходить Нобелівський тиждень.

У понеділок було оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С. Лауреатами з фізики стали Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

Премію миру вручать 9 жовтня, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон (1 млн дол.). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.