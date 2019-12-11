У Польщі привітали Ольгу Токарчук з врученням Нобелівської премії з літератури

Польські політики, громадські діячі та мешканці Вроцлава — рідного міста Ольги Токарчук, привітати польську письменницю з українським корінням з врученням їй у Стокгольмі Нобелівської премії з літератури за 2018 рік.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За церемонією вручення Токарчук Нобелівської нагороди на великому телеекрані у центрі Вроцлава, де проживає новоспечена Нобелівська лауреатка, спостерігали наживо сотні людей. Письменниця у відеозверненні направила їм привітання. У школах міста в понеділок було організовано лекції з читання книг Токарчук.

Президент Польщі Анджей Дуда направив Нобелівській лауреатці вітального листа. Ввечері президентський палац у Варшаві був підсвічений ілюмінацією з портретом Токарчук.

У канцелярії прем’єр-міністра Польщі повідомили, що глава уряду Матеуш Моравецький найближчим часом запросить Нобелівську лауреатку на зустріч, аби особисто її привітати.

У Сеймі Польщі зареєстровано проєкт резолюції щодо вшанування події вручення Токарчук Нобелівської премії.

Як відомо, 10 жовтня Нобелівський комітет поінформував, що лауреатами Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки стали, відповідно, письменники з Польщі та Австрії Ольга Токарчук та Петер Гандке.

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Премію Токарчук присуджено за "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя", а Гандке - "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджує периферію та специфіку людського досвіду".

Токарчук - польська письменниця, яка народилася у родині вихідців з України. Лауреат літературної премії "Ніке" та міжнародної Букерівської премії.

Нещодавно у Вроцлаві було створено Фонд Ольги Токарчук, а його справами письменниця запросила займатися українську колегу, перекладачку, культурного та літературного менеджера Ірину Вікирчак.

Токарчук є черговим польським Нобелівським лауреатом у галузі літератури. До цього цю премію отримували Генрик Сенкевич (1905), Владислав Реймонт (1924), Чеслав Мілош (1980) та Віслава Шимборська (1996).