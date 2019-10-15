Лауреатами Букерівської премії-2019 стали одразу дві письменниці

Лауреатами міжнарожної Букерівської премії за 2019 рік стали двоє претенденток - канадська письменниця Маргарет Етвуд і британка Бернардина Еварісто.

Про це йдеться на сайті премії.

Як зазначється, Етвуд отримала нагороду за книгу "Заповіти" (The Testaments), яка є продовженням антиутопічного роману "Розповідь служниці".

Це її друга Букерівська премія - у 2000 році вона отримала нагороду за книгу "Сліпий вбивця". Загалом письменниця вже чотири рази потрапляла до шорт-листа премії.

Авторка Бернардина Еварісто отримала нагороду за роман "Дівчина, жінка, все інше" (Girl, Woman, Other). Вона стала першою темношкірою володаркою премії.

Це третій випадок в історії, коли нагороду поділили одразу двоє письменників.

Розмір Букерівської премії становить 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько $63 тисяч). Переможниці поділять грошову винагороду.

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Нагадаємо, в 2018 році переможцем стала польська письменниця українського походження Ольга Токарчук за роман "Польоти".

Букерівська премія — літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури. З 2014 року премія вручається за роман, написаний англійською, незалежно від громадянства автора. Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році.

Фото з відкрити джерел.