Сучасні українські письменники Юрій Андрухович та Ігор Померанцев презентували свої твори в столиці Австрії.

Два окремих літературних вечори пройшли в Інституті славістики Віденського університету (німецькою мовою) та в ресторані Schrnk для української діаспори, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Українські громади в європейських країнах активізувалися останнім часом: у мене великий досвід виступів в Австрії, у Відні, десь з 1990 року, але я не пригадую, щоб тоді приходило так багато українців. Нині, можливо, завдяки соцмережам, але також і взагалі тому, що Україна переживає таке становлення національної ідентичності, люди більше цікавляться, приходять зі своїми питаннями та ідеями, купують книги", - зазначив в коментарі кореспонденту Юрій Андрухович після виступу перед українською діаспорою.

Разом з Ігорем Померанцевим вони зачитали перед присутніми тексти зі своїх останніх творів, після чого всі охочі змогли придбати книги з автографами та поспілкуватися з авторами.

Українські письменники презентували свої твори у Відні / Фото: Василь Короткий. Укрінформ

Поїздка письменників організована за підтримки Українського культурного фонду. З 8 по 11 жовтня команда Літературного целанівського центру та автори видавництва MERIDIAN CZERNOWITZ беруть участь у другій частині проєкту "Посилення звучання українських голосів у Західній Європі (на базі турів українських письменників по містах Австрії, Німеччини, Швейцарії)", який реалізується в кооперації з німецькою спілкою Freie Ukraine Braunschweig e.V. Серед учасників – Юрій Андрухович, Ігор Померанцев, Євгенія Лопата та Святослав Померанцев (Україна), а також Йоганн Гольцнер і Петра Наґенкьогель (Австрія). У рамках проєкту в трьох містах Австрії — Інсбруці, Відні та Зальцбурзі – проходять читання, дискусії та публічні виступи.

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Як зазначають в Українському культурному фонді, головна мета проєкту – посилення звучання українських голосів у Західній Європі: "Йдеться про виступи письменників, журналістів та культурних діячів. Адже саме вони створюють позитивний імідж сучасної України. Цим і зумовлений вибір учасників проєкту, кожен з яких володіє оригінальним досвідом публічного інтелектуала, організатора подій та письменника".