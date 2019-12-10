"Нобеля-2018" з літератури вручили письменниці українського походження

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Укрінформ
Польській письменниці Ользі Токарчук в Стокгольмі вручили Нобелівську премію з літератури за 2018 рік.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Нобелівської премії у Twitter.

"Вітання лауреату Нобелівської премії з літератури за 2018 рік Ользі Токарчук", - йдеться в повідомленні, яке супроводжує відеозапис моменту вручення нагороди.

У Нобелівському комітеті наголосили, що Токарчук отримала цю премію "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".

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Ольга Навоя Токарчук (народилася 1962 року) — польська письменниця, есеїстка, сценаристка, поетеса. Лауреат літературної премії "Ніке", Міжнародної Букерівської премії. Закінчила факультет психології Варшавського університету. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер. Після університету працювала психотерапевтом.

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Як повідомляв Укрінформ, лауреатами Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки стали письменники з Польщі та Австрії Ольга Токарчук та Петер Гандке.

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