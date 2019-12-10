Нобелівську премію з фізики вручили за космологію та відкриття екзопланети

У вівторок у Стокгольмі було вручено Нобелівську премію за 2019 рік із фізики – цього року лауреатів троє.

Про це йдеться на офіційній сторінці Нобелівської премії в Twitter, на якій також зафіксований на відео сам момент вручення нагороди.

Congratulations to our 2019 Physics Laureates – watch the very moment they collect their #NobelPrize medals and diplomas. pic.twitter.com/IQd7bvvBdf — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2019

«Вітання лауреатам-фізикам 2019 року. Джеймс Піблз з Принстонського університету в США отримав премію за теоретичні відкриття у фізичній космології. Мішель Майор (Женевський університет, Швейцарія) і Дідьє Кело (Женевський університет та Кембриджський університет, Велика Британія) здобули нагороду за відкриття екзопланети на орбіті довкола сонцеподібної зірки», - йдеться в повідомленні.

Джеймс Піблз Мішель Майор Дідьє Кело

Читайте також: Церемонія нагородження Нобелівських лауреатів 2019

Нобелівський лауреат Джеймс Піблз своїми «висновками про фізичну космологію збагатив всю сферу досліджень і заклав фундамент для трансформації космології за останні п’ятдесят років». А швейцарські вчені Мішель Майор і Дідьє Кело, зі свого боку, «дослідили нашу галактику – Чумацький Шлях, шукаючи невідомі світи. У 1995 році вони здійснили перше відкриття планети за межами нашої Сонячної системи, екзопланети, що оберталася навколо орбіти сонцеподібної зірки 51 Пегаса».