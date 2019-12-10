Церемонія нагородження Нобелівських лауреатів 2019
Наживо урочисту церемонію транслював канал Нобелівської премії у YouTube.
Загалом, у вівторок нобелівські лауреати отримали почесні дипломи та золоті медалі в Стокгольмській філармонії з рук короля Швеції Карла ХVI Густава.
Раніше голова Норвезького Нобелівського комітету в Осло вручив соту Нобелівську премію миру прем’єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду. Церемонія пройшла в ратуші за участю членів норвезького уряду та королівської сім'ї.
Нагороду прем'єр-міністру Ефіопії присудили за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю.
Туреччина, Албанія та Косово заявили про бойкотування церемонії, у такий спосіб висловлюючи протест проти вручення премії з літератури за 2019 рік Пітеру Гандке. Письменника критикують за підтримку сербського авторитарного президента Слободана Милошевича.
У галузі фізики нагороду присудили Джеймсу Піблсу «за теоретичні відкриття у фізичній космології», а також Мішелю Майору і Дідьє Квелоцу «за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу».
Нобелівську премію з хімії присудили групі вчених за розробку літій-іонних батарей, а премію миру вручено прем'єру Ефіопії.
Нобелівська премія 2019 року з фізіології та медицини дісталася трьом ученим за дослідження про те, як клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню.
Лауреатами Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки стали письменники з Польщі та Австрії Ольга Токарчук та Петер Гандке.