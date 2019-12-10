Церемонія нагородження Нобелівських лауреатів 2019

Наживо урочисту церемонію транслював канал Нобелівської премії у YouTube.

Загалом, у вівторок нобелівські лауреати отримали почесні дипломи та золоті медалі в Стокгольмській філармонії з рук короля Швеції Карла ХVI Густава.

Раніше голова Норвезького Нобелівського комітету в Осло вручив соту Нобелівську премію миру прем’єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду. Церемонія пройшла в ратуші за участю членів норвезького уряду та королівської сім'ї.

Нагороду прем'єр-міністру Ефіопії присудили за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю.

Туреччина, Албанія та Косово заявили про бойкотування церемонії, у такий спосіб висловлюючи протест проти вручення премії з літератури за 2019 рік Пітеру Гандке. Письменника критикують за підтримку сербського авторитарного президента Слободана Милошевича.