Оголосили переможців Нобелівської премії з медицини

Нобелівська премія з фізіології і медицини цього року вручена спільно Харві Дж. Альтеру, Майклу Хоутону та Чарльзу М. Райсу «за відкриття вірусу гепатиту С».

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці премії в Твіттері.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Як відзначається на сайті Нобелівської премії, передуюче цьому відкриттю виявлення вірусів гепатиту А і В було критичним кроком вперед у медицині, але більшість випадків гепатиту, що передаються через кров, залишались незрозумілими.

Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину решти випадків хронічного гепатиту та «зробило можливим дослідження крові та нових ліків, які врятували мільйони життів».

Читайте також: Нобелівська премія змінює формат через коронавірус

У 2019 році Нобелівка з медицини відійшла Вільяму Г. Келіну-молодшому, серу Пітеру Дж. Реткліффу і Греггу Л. Семенцову «за відкриття того, як клітини сприймають доступність кисню і адаптуються до нього».

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становить 1 млн доларів. Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів в Швеції проходить без їх особистої присутності.

Завтра, 6 жовтня, в цей же час стане відомий лауреат цьогорічної премії з фізики.