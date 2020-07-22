Нобелівська премія змінює формат через коронавірус

Церемонія вручення Нобелівської премії, яка має відбутися в грудні 2020 року, проходитиме у новому форматі через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це заявив директор Фонду Нобеля Ларс Гейкенстан, повідомляє AFP.

«Нобелівський тиждень не буде проходити як зазвичай через пандемію (коронавірусу – ред.). Всім потрібно чимось жертвувати та адаптуватися до повністю нових обставин», - сказав він.

Гейкенстан додав, що переможці будуть відзначені «іншим шляхом», однак деталі не повідомив.

Як зазначає агентство, це вперше з 1956 року, коли буде скасований розкішний Нобелівський банкет, який щороку відбувається за участю близько 1 300 осіб, серед яких члени королівської родини Швеції.

Церемонія нагородження у Стокгольмі й Осло 10 грудня також проходитимуть у «нових форматах».

У Фонді наголосили, що оголошення переможців триватиме з 5 до 12 грудня.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 15 мільйонів.