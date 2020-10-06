Нобелівську премію з фізики вручили за чорні діри

Нобелівський комітет у Стокгольмі, у вівторок, 6 жовтня, оголосив Роджера Пенроуса та Рейхарда Гензеля й Андрею Гез лауреатами премії з фізики.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

Пенроус отримав Нобелівську премію "за відкриття того, що утворення чорних дір є надійним передбаченням загальної теорії відносності".

Гензель і Гез стали спільними лауреатами премії "за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Минулого року Нобелівську премію з фізики було присуджено Джеймсу Піблсу "за теоретичні відкриття у фізичній космології" та Мішелю Майору і Дідьє Квелоцу "за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу".

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Як повідомлялося, з 5 по 12 жовтня проходить Нобелівський тиждень.

У понеділок було оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини. Цього року ними стали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С.

Лауреат премії з хімії буде відомий 7 жовтня, літературну премію вручать 8 жовтня, премію миру – 9 жовтня, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон (1 млн дол.). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.