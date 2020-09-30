Байдена номінували на Нобелівську премію миру

Член палати громад Великобританії лейборист Кріс Брайант висунув кандидата на пост президента США Джо Байдена на Нобелівську премію миру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Evening Standard.

За словами Брайанта, в той час, коли інші вдавалися до насильницьких рішень, Байден стверджував, що «найкраща сила - це сила аргументу».

Колишній тіньовий лідер Палати громад вважає, що «зброя може зупинити серце, але вдало поставлені слова можуть змінити багато сердець, а багато сердець можуть змінити світ».

Як зазначив Брайант, члени парламенту Великобританії мають право висувати кандидатури в комітет із призначення Нобелівської премії.

Як повідомлялося, оголошення лауреатів Нобелівської премії в галузі медицини, фізики, хімії, літератури, світу і економіки відбудеться 5-12 жовтня.