Нобелівську премію миру вручатимуть по-новому через пандемію

Натомість церемонія нагородження відбудеться у меншій за місткістю університетській авдиторії, передає Укрінформ з посиланням на Norway Today.

До цього Нобелівська премія вручалася в мерії Осло протягом понад 30 років.

Як зазначається, цьогоріч на церемонії очікується лише близько 100 гостей.

Переможця цьогорічної Нобелівської премії миру буде оголошено 9 жовтня.

Через пандемію невідомо, чи зможе переможець приїхати до Осло, щоб отримати свій приз.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 969,3 тисячі летальних. Кількість людей, які вже одужали від цієї хвороби, становить понад 23,1 мільйона.