Нобелівську премію миру вручатимуть по-новому через пандемію
Укрінформ
Цього року через пандемію коронавірусу Нобелівську премію миру не вручатимуть у приміщенні мерії норвезької столиці Осло.
Натомість церемонія нагородження відбудеться у меншій за місткістю університетській авдиторії, передає Укрінформ з посиланням на Norway Today.
До цього Нобелівська премія вручалася в мерії Осло протягом понад 30 років.
Як зазначається, цьогоріч на церемонії очікується лише близько 100 гостей.
Переможця цьогорічної Нобелівської премії миру буде оголошено 9 жовтня.
Через пандемію невідомо, чи зможе переможець приїхати до Осло, щоб отримати свій приз.
Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 969,3 тисячі летальних. Кількість людей, які вже одужали від цієї хвороби, становить понад 23,1 мільйона.