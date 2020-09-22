Нобелівську премію миру вручатимуть по-новому через пандемію

Нобелівську премію миру вручатимуть по-новому через пандемію

Укрінформ
Цього року через пандемію коронавірусу Нобелівську премію миру не вручатимуть у приміщенні мерії норвезької столиці Осло.

Натомість церемонія нагородження відбудеться у меншій за місткістю університетській авдиторії, передає Укрінформ з посиланням на Norway Today.

До цього Нобелівська премія вручалася в мерії Осло протягом понад 30 років.

Як зазначається, цьогоріч на церемонії очікується лише близько 100 гостей.

Переможця цьогорічної Нобелівської премії миру буде оголошено 9 жовтня.

Через пандемію невідомо, чи зможе переможець приїхати до Осло, щоб отримати свій приз.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 969,3 тисячі летальних. Кількість людей, які вже одужали від цієї хвороби, становить понад 23,1 мільйона.

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