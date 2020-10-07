Нобелівську премію з хімії присудили за «перепис коду життя»

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2020 році стали Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна за розробку методу редагування геному.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Нобелівської премії в Твіттері.

Як зазначають у Нобелівському комітеті, Шарпентьє та Дудна відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин та мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю. Ця технологія справила революційний вплив на науки про життя, сприяє новим методам лікування раку і може здійснити мрію про вилікування спадкових захворювань.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Наголошується, що раніше модифікування генів було трудомісткою, тяжкою, а часом і неможливою роботою. Але за допомогою генетичних ножиць CRISPR / Cas9 тепер можна змінити "код життя" протягом декількох тижнів.

Як повідомлялося, з 5 по 12 жовтня проходить Нобелівський тиждень.

У понеділок було оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С. Лауреатами з фізики стали Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

Премію у галузі літератури вручать завтра, 8 жовтня, премію миру – 9 жовтня, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон (1 млн дол.). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.