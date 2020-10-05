Стартує тиждень вручення Нобелівської премії

Тиждень Нобелівської премії 2020 року 5 жовтня відкриє вручення нагороди за досягнення в галузі фізіології і медицини.

Про це йдеться на сайті премії, повідомляє Укрінформ.

Премію з фізики вручать наступного дня, 6 жовтня. Лауреат з хімії буде відомий 7 жовтня, літературну премію вручать у четвер о 14:00, премію миру - в п'ятницю, а лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий через тиждень, 12 жовтня.

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Як відомо, цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон ($1 млн). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.