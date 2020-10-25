У Мінську силовики стріляють у протестувальників гумовими кулями, є поранений

У Мінську силовики почали стріляти в учасників акції на підтримку «Народного ультиматуму» гумовими кулями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Телеграм-каналі "Нова газета".

«Під час розгону акції силовики стріляли гумовими кулями по людях. Як мінімум одного демонстранта поранено ... в живіт», - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося про використання силовиками світлошумових гранат і попереджувальні постріли в повітря на Орловській вулиці Мінська, на шляху до резиденції Олександра Лукашенка.

За оцінками журналістів, у марші на підтримку «Народного ультиматуму» в Мінську беруть участь більш як 100 тисяч осіб.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Фото: TUT.BY