У Мінську силовики стріляють у протестувальників гумовими кулями, є поранений
Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Телеграм-каналі "Нова газета".
«Під час розгону акції силовики стріляли гумовими кулями по людях. Як мінімум одного демонстранта поранено ... в живіт», - йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося про використання силовиками світлошумових гранат і попереджувальні постріли в повітря на Орловській вулиці Мінська, на шляху до резиденції Олександра Лукашенка.
За оцінками журналістів, у марші на підтримку «Народного ультиматуму» в Мінську беруть участь більш як 100 тисяч осіб.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.
Фото: TUT.BY