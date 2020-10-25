Протести у Мінську розганяють світлошумовими гранатами і пострілами у повітря

Для розгону учасників акції на підтримку «Народного ультиматуму» в Мінську силовики здійснювали попереджувальні постріли в повітря і застосовують світлошумові гранати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на білоруські ЗМІ.

«Люди прогнали кордон міліції на Орловській вулиці. Силовики швидко їдуть на автобусах. За ними біжать учасники протесту... Міліція намагається встановити кордон біля Центрального РВВС Мінська на вулиці Орловській. Протестувальники намагаються її обійти... багато світлошумових гранат», - інформує Радыё Свабода.

Про «численні вибухи» на Орловській повідомляє і портал Tut.by. «Люди біжать в різні боки по дворах. Вибухи дають вогненно-помаранчеве світло. По Орлівці поїхало багато автозаків», - пише видання.

Зазначається що раніше на цьому місці один з демонстрантів підійшов до кордону силовиків, які спробували його затримати, але люди його відбили. «Зав'язалася невелика бійка. Після, як повідомляє читач, чоловік у балаклаві, який стояв на «рубежі», двічі вистрілив у повітря, а потім навів зброю на демонстрантів», - повідомляє портал.

За оцінками журналістів, у марші на підтримку «Народного ультиматуму» в Мінську беруть участь понад 100 тисяч людей.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Фото: TUT.BY