У Білорусі на недільних протестах затримали понад 500 осіб - МВС

Під час протестних акцій, які пройшли 26 жовтня в Білорусі, міліція затримала 523-х людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС у телеграм-каналі.

«Усього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримали 523 особи (з них у Мінську - 160)», - сказали в МВС.

У відомстві зазначили, що до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення, до місць утримання затриманих відправили 352 людини.

У МВС додали, що в неділю в різних населених пунктах країни пройшли 19 протестних акцій.

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Раніше правозахисники заявили, що на недільній акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі проходять затримання активістів, у тому числі журналістів. Станом на 02.00 правозахисники вже встановили імена 290 затриманих.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

26 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку в Білорусі.

Фото: TUT. by