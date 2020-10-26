У Білорусі бізнес вирішив влаштувати день масового страйку

Деякі компанії Білорусі вирішили влаштувати 26 жовтня, в оголошений день масового страйку, вихідний день, а окремі - пішли на безстрокові канікули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

«Одні (перестануть працювати - ред.) з технічних причин (сандень, інвентаризація, ремонт, оновлення ПЗ), інші - через можливі проблеми з транспортом та інтернетом, хтось - в знак солідарності. Серед них медцентри, магазини, інтернет-магазини, бари, кафе, мовні школи, тренажерні зали, туристичні компанії, служби доставки квітів, студії дизайну, салони краси, сервісні центри з ремонту техніки, більярдні клуби», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що працівники деяких компаній, у тому числі ІТ, написали заяви на вихідний за свій рахунок на 26 жовтня.

«Нам надійшли сотні повідомлень, в основному з Мінська, але є і з деяких інших міст (наприклад, Гродно, Вітебська, Бреста, Несвіжа)», - зазначає видання.

Раніше повідомлялося про використання силовиками в Мінську на протестній акції 25 жовтня світлошумових гранат, гумових куль, є поранені.

За оцінками журналістів, у марші на підтримку «Народного ультиматуму» в Мінську беруть участь більш як 100 тисяч осіб.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Фото: Tut.by