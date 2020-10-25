У Мінську - проблеми з інтернетом, закриті 12 станцій метро

У білоруській столиці Мінську, де сьогодні очікуються акції на підтримку "Народного ультиматуму", виникли проблеми з мобільним інтернетом, закриті на вхід і вихід 12 станцій метро.

Як передає Укрінформ, за інформацією порталу Tut.by, труднощі з мобільним доступом в інтернет почалися близько 12:00. Зв'язок LTE практично не працює, через 3G завантаження даних також не проводиться. Через це інтернет-сторінки можуть відкриватися з запізненням, або не відкриватися зовсім. З месенджерами проблеми аналогічні - повідомлення можуть не відправлятися і не надходити, медіафайли в них - не завантажуватися.

Три провідні білоруські оператори МТС, А1 і life :) заявили, що доступ в Інтернет обмежений відповідно до наказу «уповноважених державних органів».

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Крім того, о 12:30 Мінський метрополітен "з метою забезпечення безпеки пасажирів" закрив 12 станцій на вхід і вихід. На сайті метро повідомляється, що "на вхід і вихід закриваються станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Академія наук", "Парк Челюскінців", "Першотравнева", "Купаловська", "Немига", "Фрунзенська", "Молодіжна" та "Пушкінська". Поїзди проходять без зупинки на цих станціях.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.