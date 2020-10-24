У Мінську затримали знімальну групу британського телеканалу Sky news.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕХТА.

Громадянка Великої Британії Даян Магні отримала акредитацію Міністерства закордонних справ Білорусі. Її разом із білоруськими колегами Анастасією Леоновою і Вадимом Нечаєвим затримали на вулиці Якуба Коласа і відвезли в Радянський РВВС.

Причини затримання невідомі.

Невдовзі, згідно TUT.BY, трьох журналістів відпустили, але камеру не повернули.

У РВВС залишився затриманим водій, який допомагав знімальній групі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

З початком протестів у Білорусі за наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів більш як 70 незалежних ЗМІ, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.