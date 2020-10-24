Жіночий марш у Білорусі: повідомляють про щонайменше чотирьох затриманих

У Мінську під час традиційного Жіночого маршу 24 жовтня було затримано щонайменше 4 жінки.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна», передає Укрінформ.

Загалом у списку затриманих 24 жовтня, викладеному правозахисниками, 11 прізвищ, але позначка «затриманий» наразі стоїть лише проти чотирьох з них.

«Вясна» додає, що правозахисники ще збирають інформацію про затриманих.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время» Радіо Свобода, на вулиці сьогодні могли вийти до п’яти тисяч людей.

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Учасники маршу в Мінську пройшли від вулиці Першотравневої до площі Перемоги, а потім проспектом Незалежності до Академії наук, звідки повернулися на площу Якуба Коласа.

Під час акції затримань не було, жінок, про яких повідомила «Вясна», затримали до початку маршу.

Раніше Укрінформ повідомив про затримання біля площі Перемоги у Мінську дівчини, яка не брала участі в акції, але йшла з червоно-білою парасолькою.

В Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму і закликала режим Лукашенка до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Фото: RFE/RL