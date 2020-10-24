Близько пів сотні білоруських активістів-опозиціонерів пройшли маршем центром Києва на знак солідарності зі співгромадянами у Білорусі.

Учасники ходи пройшли від Михайлівської площі через “скляний” пішохідний міст до Майдану Незалежності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція анонсувалася як “Жіночий марш без квітів”, проте дехто з учасників все ж приніс квіти. Також активісти були з біло-червоно-білими прапорами й плакатами.

“Весь цей час у Мінську і регіонах, в Україні, Штатах, Франції і Австралії, Італії, Австрії, Німеччині і багатьох інших країнах ми виходили в білому, виходили з квітами, виходили з посмішками і надією на те, що нас почують. Але цього не відбувається. І ми хочемо заявити - досить! Досить саджати наших подруг! Досить саджати білоруський народ! Досить залякувати нас! Ми будемо виходити одна за одну і добиватимемося дотримання наших прав”, - зазначила організатори маршу.

Білоруські активісти пройшли маршем у Києві на знак підтримки своїх співгромадян / Фото: Олег Давиденко. Укрінформ

Як розповіла журналістам активістка Наста (прізвище жінка не стала називати — ред.), нині вона вимушено знаходиться в Україні, але, прийшовши на марш, хоче підтримати своїх співвітчизників, зокрема білорусок, які перебувають у тюрмах.

“Я би дуже хотіла зараз бути вдома, у Мінську, і завтра зустрічати подругу, яку випустять із тюрми, сьогодні ж у неї день народження. Ми вийшли і за неї, і за решту активісток, тому що роками влада робила вигляд, що жінки - це не зовсім досконалий вид людини, які ні на що не здатні, але насправді у Білорусі дуже багато жінок, які роками багато чого робили, і продовжують робити і будуть робити. Коли вони були непотрібні, вони були непомітні, але зараз через свою діяльність вони потраплять під особливу увагу і їх забирають цілеспрямовано”, - підкреслила вона.

Наста зауважила, що з її оточення близько 80% білорусок уже побували в тюремних камерах - від 72 годин до 15 діб.

“Мою подругу забрали з дому - разом з доставкою їжі зайшли міліціонери. Ідуть конкретно по активістках, по тих, хто проявляє свою активну громадянську позицію”, - наголосила Наста.

За її словами, нинішній марш у Києві організували на підтримку всіх подруг і колежанок у Білорусі, “щоб вони знали, що навіть якщо ми вимушені бути не вдома, ми все одно з ними”.

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У той же час Наста подякувала Україні загалом і Києву зокрема за можливість білорусам перебувати тут.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська — 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують насильство проти демонстрантів і затримання протестувальників. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинуло.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.