Тихановська виступила на Київському безпековому форумі

Боротьба українців за свої права і майбутнє країни була одним із прикладів, що спонукали білорусів до протестів проти фальсифікації президентських виборів.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська в ході онлайн-включення на спеціальному Київському безпековому форумі , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я захоплююся духом солідарності, який можна відчути від України і української нації щодо Білорусі. Дякую, наші дорогі брати і сестри, за підтримку наших мирних протестів ... Нас спонукала і ваша готовність відстоювати свою гідність, національну свободу, свої права і своє майбутнє », - сказала Тихановська.

За її словами, раніше українці підтримали безперервний ланцюжок визвольних виступів, що йдуть від «Солідарності» в Польщі, рухів у країнах Балтії, в Чехії, Словаччині. Тепер же цей порив до свободи підхопили білоруси.

«Подих свободи в Східній Європі вже ніхто не зможе зупинити», - переконана Тихановська.

Вона підкреслила: «За що ми боремося? За свободу, за наше право на те, щоб нас поважали. Але також і за незалежність наших народів. Так само, як ви боретеся за територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, ми боремося за Білорусь і за незалежну націю. За вашу і нашу свободу! ».

Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» в 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні з актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки в Європі та глобальної безпеки в світі.

Нинішній формат заходу передбачає прямі включення з Вільнюса, Копенгагена, Брюсселя, Вашингтона та ін.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму і закликала режим Лукашенка до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.