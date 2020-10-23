У Києві стартував спеціальний Київський безпековий форум, присвячений найактуальнішим проблемам миру і безпеки, які постали перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час вступної промови голова форуму, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк наголосив, що мир та стабільність у Європі відбудеться тільки тоді, коли завершиться історичне об’єднання Європи з Україною.

Спеціальний Київський Безпековий Форум / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

«Україні потрібен триваючий мир, мир на українських умовах, мир не через капітуляцію, мир не через поневолення, мир не через примирення на російських умовах, мир виключно через те, щоб Україна повернула свої історичні легітимні території – Донецьк, Луганськ і Крим… Відповідь на те, яким чином досягнути триваючого миру і стабільності в Європі сьогодні є тільки одна – розширення кордонів Європейського Союзу і розширення кордонів НАТО»,- заявив Яценюк, додавши, що настав час, аби ЄС і США прийняли рішення про створення групи високого рівня, яка би мала на меті завершити історичне об’єднання Європи за участі України.

Він висловив сподівання, що після виборів така група з’явиться, а після об’єднання Європи настане тривалий всеохоплюючий мир, оскільки відбудеться розширення кордонів вільного світу.

Яценюк також висловив думку, що Мінський процес наразі виконав свою функцію – зупинив повномасштабну російську агресію проти України, тож Україна, Німеччина, Франція і долучені США мають змусити Росію виконати Мінські умови в українській інтерпретації.

«Потрібно підписати новий міжнародно-правовий договір із гарантіями безпеки для України, з гарантіями повернення Донецька, Луганська і Криму, як суверенних територій української держави», - заявив Яценюк та закликав під час форуму обговорити глобальні загрози, які стоять перед світом.

Цьогорічний формат безпекового форуму передбачає прямі онлайн включення, які з’єднають Київ із Вільнюсом, Копенгагеном, Брюсселем, Вашингтоном та іншими столицями.

Участь у заході беруть високопоставлені українські та іноземні урядовці і дипломати, громадські діячі, міжнародні експерти. Із спеціальними посланнями до учасників форуму звернуться філософ Френсіс Фукуяма та колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.

Під час заходу учасники розкажуть яким вони бачить світ у нову пандемічну добу, як приборкати російського агресора, що посилює війну проти України і Заходу, як підтримати громадянське і національне піднесення в Білорусі, які загрози становить нове військове протистояння на Кавказі та як відновити єдність між США та Європою.

Як зазначається в програмі форуму, протягом дня заплановано три сесії, участь у яких візьмуть по шість спікерів. Зокрема, під час Національної сесії учасники розглянуть український порядок денний у сфері зовнішньої політики та безпеки. Регіональна сесія буде присвячена ситуації в Білорусі та Східній Європі, а учасники Трансатлантичної сесії обговорять значення для України виборів Президента США у 2020 році.

Київський безпековий форум був започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні, щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки у світі.