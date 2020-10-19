Безпековий сектор повністю профінансований з початку року – РНБО

Фінансування сектору безпеки і оборони України упродовж дев’яти місяців поточного року здійснено у повному обсязі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань – 167 912,7 млн гривень. За оперативними даними, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 93% надходжень від річного плану», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами наведеного аналізу Секретар РНБО України Олексій Данілов акцентував увагу на необхідності забезпечення органами сектору безпеки і оборони своєчасності й ефективності використання коштів.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю АрміяInform, що нова Стратегія національної безпеки України дає реальну оцінку викликам і загрозам безпеці та розставляє пріоритети політики у цій сфері.

14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.