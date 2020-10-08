Нова Стратегія нацбезпеки дає реальну оцінку викликам перед країною - Данілов

Нова Стратегія національної безпеки України дає реальну оцінку викликам і загрозам безпеці та розставляє пріоритети політики у цій сфері.

Як передає Укрінформ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю АрміяInform, відповідаючи на запитання щодо відмінності нової Стратегії національної безпеки України від попередньої.

«Нова Стратегія якісно відрізняється від попередніх документів такого роду та має особливий характер - відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» вона є основою для розроблення інших документів стратегічного планування, які визначатимуть шляхи та інструменти її реалізації», - зазначив Данілов.

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За його словами, головне в Стратегії - створення нової системи гарантування національної безпеки та оборони, спроможної забезпечувати державний суверенітет і територіальну цілісність України від усього комплексу можливих загроз, гарантувати захист прав, свобод і законних інтересів громадян України та подальший суспільний розвиток, передусім людського капіталу.

На її основі створюватиметься нова нормативно-правова база у сфері національної безпеки та оборони, визначатиметься реальний стан і перспективи розвитку окремих складових національної безпеки, формуватиметься відповідна державна політика.

За словами Данілова, у Стратегії скориговано та доповнено пріоритети національних інтересів, основних напрямів зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності держави та забезпечення національної безпеки з урахуванням кризових явищ у світовій економіці, поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, посилення небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та пов’язаних із цим змін основних напрямів зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності держави.

Секретар РНБО назвав три основні засади державної політики у сфері національної безпеки, на яких ґрунтується нова Стратегія. Серед них: стримування - розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України; стійкість - здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей; взаємодія - розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Саме ці засади, відзначив Данілов, закладають модель, за якою має розвиватися весь сектор безпеки та оборони країни.

Серед нових напрямків дій держави Данілов назвав захист громадян на тимчасово окупованих територіях включно з Кримом, а також захист прав і свобод осіб, що належать до кримськотатарського народу, караїмів і кримчаків, утримання зазначеного питання на міжнародному порядку денному.

Крім того, в Стратегії велика увага приділяється протидії деструктивній пропаганді та необхідність розвитку української культури як основи консолідації української нації та зміцнення її ідентичності. «У попередній Стратегії ці позиції були відсутні», - зауважив Данілов.

Окремий акцент Стратегії також зосереджений на кібербезпеці держави.

«Значне місце приділено кібербезпеці: акцентовано, що держава визнає кіберпростір поряд із землею, водою, повітрям простором суперництва. Наголошено на наявності кіберскладової у значній кількості загроз, починаючи від питань глобалізації та міжнародної конкуренції та завершуючи загрозами критичній інфраструктурі, інформаційними операціями та цифровою трансформацією», - сказав Данілов, додавши, що фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО вже розпочали розроблення Стратегії кібербезпеки України.

Під час підготовки Стратегії кібербезпеки враховуватимуться найкращі міжнародні практики. До її розроблення також залучатимуть фахівців приватного сектору та громадськості, які спеціалізуються на питаннях кібербезпеки, запевнив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.