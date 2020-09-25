Українських користувачів "ВКонтакте" візьме на облік поліція - РНБО

У РНБО триває робота над вирішенням проблеми блокування російського мобільного додатку "ВКонтакте", однак користувачі повинні пам’ятати про відповідальність за порушення законодавства та поширення російського контенту.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це під час ZOOM-конференції на тему «Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас, згідно з законодавством про санкції, "ВКонтакте" не має працювати в країні. На превеликий жаль, на сьогоднішній день це та розмова, яка відбувається про кібрезахист тих чи інших інституцій від цього впливу. Ми сьогодні займаємся цими питаннями, фахівці розуміють про що йде мова – вони ("ВКонтакте" – ред.) міняють дуже швидко проксі – і ми не встигаємо зараз за ними відслідковувати. В країні є інституції, які за це відповідають, і ми вважаємо, що за допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено", - повідомив Данілов.

Водночас він звернув увагу на відповідальність українських користувачів за поширення російського контенту та попередив про наслідки за користування цим мобільним додатком.

«Зараз та система, яка починає працювати, усіх цих користувачів будемо мати розуміння, вони будуть всі на обліку знаходиться. Якщо вони далі будуть розповсюджувати російський контент на теренах країни, то вони будуть мати клопіт безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами», - наголосив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, у Радбезі також наголосили, що "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений. Крім того зазначили, що поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте" напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни.

Як повідомлялося раніше, рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 р. №133, було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та ряду інших Інтернет-ресурсів строком на три роки.

Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним у дію Указом Президента України від 14 травня 2020 р. №184, ці санкції продовжено до 2023 року.