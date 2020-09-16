МКІП готує звернення до Apple та Google з вимогою вилучити додаток "ВКонтакте"

В Україні вживають заходів для продовження блокування додатку російської соцмережі "ВКонтакте", яка знайшла технічну можливість обходити встановлене раніше блокування.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Фейсбуці.

"Нещодавно в медіа з’явилися повідомлення, що оновлена проксі мобільного додатку "ВКонтакте" дозволяє обійти блокування цієї соцмережі на території України. Враховуючи ризики для національної безпеки України та для захисту інформаційного простору, МКІП відразу взяло в роботу цю інформацію і спільно з РНБО, СБУ та іншими правоохоронними органами невідкладно вживають відповідних заходів для блокування роботи цієї соціальної мережі на території нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що серед іншого, міністерство готує звернення до основних провайдерів програмного забезпечення (Apple, Google та інші) з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" з переліку доступних завантажень для українських користувачів.

МКІП звертає увагу, що традиційні піки активності російських спецслужб припадають на важливі події в суспільно-політичному житті України.

"Зараз - це місцеві вибори, які цілком ймовірно можуть стати об’єктом інформаційного впливу за допомогою таких ресурсів, як "ВКонтакте". Усім нам варто пам’ятати, що інформаційне протистояння триває - в той час, коли "ВКонтакте" працює над своєю "присутністю" в Україні, відповідні українські структури постійно працюють, щоб запобігти цьому", - додають у міністерстві.

У МКІП наголошують, що з 2014 року спецслужби РФ активно використовують "ВКонтакте" для поширення дезінформації та маніпулювання громадською думкою, а також для збору персональних даних та особистої інформації українців.

"Саме тому МКІП підтримує санкції проти "ВКонтакте" та низки інших російських IT-платформ, які дозволили, як мінімум, вдвічі знизити частку українських користувачів, а деякі ресурси практично повністю зникли з нашого інфопростору завдяки блокуванню", - зауважують у міністерстві.

МКІП також наголошує, що ситуація з соцмережею "ВКонтакте" вкотре "оголила" критичну важливість підвищення рівня медіаграмотності населення. Саме тому запуск всеукраїнського проєкту з медіаграмотності - одна зі стратегічних цілей у роботі МКІП.

МКІП також закликає українців бути обачними та дотримуватися інформаційної гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дав доручення перевірити, чи відповідає дійсності інформація, що російська соціальна мережа "ВКонтакте" знайшла технічну можливість обходити блокування в Україні.

Також повідомлялося, що російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому "ВК" тепер можна користуватися "без обмежень".

15 травня 2017 року Указом Президента України №133 було уведене в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте".

14 травня 2020 року Указом Президента Володимира Зеленського №184 ці санкції було продовжено.