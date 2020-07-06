Telegram канали в Україні: коштують копійки, вплив – колосальний

Мова про де-факто надвпливові ЗМІ, які існують поза законодавчим полем України у цій сфері. Тим вони ваблять і тим же – небезпечні

У квітні 2020-го аудиторія Telegram (дітища росіянина Павла Дурова) перейшла позначку 400 млн користувачів по всьому світу (за рік +100 млн). І ця цифра продовжує зростати. Україна тут не виняток. Так, у 2019 році трійку найпопулярніших месенджерів серед українців очолили: Viber, Facebook Messenger і Telegram. І якщо про перші два можемо сміливо сказати, що чули/бачили/користувалися, то останній і дотепер для багатьох залишається «темним лісом». І при цьому – абсолютна більшість політичних скандалів останнього часу починалася саме зі «зливів» у телеграм-каналах. Укрінформ розбирався з ситуацією, яка склалася навколо цього явища. Популярність цього виду впливу легко пояснити українським прислів’ям: дешево та сердито! І – абсолютно неконтрольовано!

Чим же Telegram відрізняється від інших месенджерів?

«Функціонал Telegram дозволяє заводити та підписуватись на «канали» (такі собі блоги), обмінюватись файлами, створювати чат-ботів і багато іншого… Цей месенджер вважається одним із найбезпечніших для спілкування… Завдяки унікальним системам шифрування, приватність переписки захищена надійніше, ніж в інших популярних месенджерах», – пишуть про Telegram у Мережі.

Що ж, на рахунок безпеки дехто може посперечатися.

«Я б не сказав, що Telegram має істотні переваги над іншими популярними месенджерами. У Viber, приміром, наскрізне шифрування стоїть «за замовчуванням». Це означає, що якщо хтось на рівні оператора чи провайдера захоче підключитися до моєї мережі або хакнути роутер, аби переглядати весь трафік, то зась – трафік Viber захищений, – коментує Укрінформу журналіст, автор Telegram-каналу «Технологии, медиа и общество» Андрій Бродецький.

Натомість у Telegram, каже він, ця функція «за замовчуванням» не увімкнена. Для цього потрібно створити «секретний чат». «Telegram від самого початку позиціонує себе як супер безпечний месенджер. Однак це не більше, ніж красива маркетингова історія», – стверджує Бродецький.

То в чому ж секрет популярності Telegram? Його особливість полягає в тому, що, на відміну від інших популярних месенджерів, він досить простий, не перевантажений зайвими елементами інтерфейсу. Що, на думку експерта, не скажеш про вже згаданий Viber.

Ринок Telegram в Україні: які обсяги займає?

Український сегмент Telegram особливо стрімко почав рости після блокування російських соцмереж «Вконтакте» та «Однокласники» – у 2017 році. Однак те, які обсяги цей продукт займає на вітчизняному ринку навіть у 2020 році оцінити складно. І цьому є причина. Наприклад, якщо у Facebook можна написати в центральний офіс або регіональне представництво і запитати, скільки витратив на рекламу український бізнес за рік, то відносно Telegram... «На жаль, Telegram таких даних не надає. Тому що безпосередньо на платформі немає вбудованої реклами. Вся екосистема комерційних розміщень в Telegram, вона побудована на приватних домовленостях власників каналів (адміністраторів) і рекламодавців», – розповідає Андрій Бродецький.

Андрій Бродецький

Не дивлячись на те, що за останні три роки Telegram набирає популярності – рівень проникнення до 50%, – його все ще не розглядають всерйоз як платформу для розміщення реклами. «Гадаю, рекламні агентства досі не зрозуміли, що за розумного підходу в Telegram можна знаходити досить дешевий доступ до якісної аудиторії», – продовжує пан Бродецький.

Як виглядає українська Telegram-аудиторія

У лютому 2019 року сервіс аналітики Telegram-каналів TGStat опублікував дослідження під назвою «Портрет української аудиторії Telegram», шляхом анкетування через Google Forms. «В Telegram нема і не буде збору додаткової інформації по користувачах. Тому вивчити аудиторію можна лише в такий спосіб», – пишуть автори дослідження. Тож про основне з дослідження:

Аудиторія Telegram майже порівну розподілена за статтю (48% жінок і 52% чоловіків). Найбільше користуються месенджером люди у віці від 18 до 24 років (50%). Наступна за величиною вікова група – 25-34 роки (30%). Найменше Telegram користуються люди віком від 45 до 64 років.

Найбільше в Telegram досвідчених найманих працівників і студентів. Найменше – учнів і безробітних. Майже 28% опитаних відзначили, що зараз не працюють (¾ з них – студенти). Доходи користувачів розподілилися рівномірно. Менше 15 000 грн заробляють 43% опитаних, від 16 000 грн до 30 000 грн – 18%. Більше 30 000 грн – 11%.

Майже половина користувачів Telegram, які взяли участь в опитуванні, живуть в Києві (47,6%). Далі йдуть міста-мільйонники: Харків (8,9%), Львів (7,8%), Дніпро (6,8%) і Одеса (5,7%). Розподіл по областям виглядає схожим чином – 49% живуть у Київській області, на другому місці Львівська (9,3%), а далі йде Харківська (9,0%), Дніпропетровська (6,8%) та Одеська (5,9%).

90% респондентів заявили, що використовують Telegram для особистого листування. В чатах до 50 осіб сидять 65% опитаних. Ботами користуються 43% учасників, а 18% запустили власні канали.

62% респондентів підписані на 15 каналів і менше. У 21% опитаних їх більше 25.

Найчастіше в Telegram читають освітні канали (67,1%). На другому місці за популярністю – новинні канали (66,1%). Третіми йдуть канали з новинами зі сфери роботи людини (58%). На четвертому місці – авторські блоги (52,3%). Ну, і найменш популярні – політичні канали (17,3%).

77% вважають, що цей месенджер зручніший за аналоги. 63,5% згодні з тим, що через Telegram проходить більша частина їх спілкування. 59,7% респондентів назвали месенджер важливим джерелом інформації.

Найпопулярніші Telegram-канали в Україні

Заручившись допомогою уже згаданого сервісу TGStat, Укрінформ підготував ТОП-10 найпопулярніших в Україні Telegram-каналів (з найбільшою аудиторією) за останні шість місяців: з 1 січня 2020 р. по 30 червня 2020 р.

Туди увійшли:

Коронавірус_інфо (категорія – новини і ЗМІ) – 779 507 підписників. Охоплення однієї публікації становить понад 360 тис. осіб, денне охоплення 1,6 млн осіб. Мова каналу – українська.

Украина 24/7 (Новини і ЗМІ) – 499 861 підписників. «Найбільший Telegram-канал України. Актуальні и гарячі події в режиме 24/7. Без цензури», – зазначено в описі. Охоплення однієї публікації становить понад 110 тис. осіб, денне охоплення 1,7 млн осіб (середня кількість дописів на каналі – 16 штук на день). Мова каналу – російська.

Украина Сейчас (новини і ЗМІ) – 465 643 підписників. Охоплення однієї публікації становить 99 тисяч осіб, денне охоплення 1,6 млн осіб (середня кількість дописів на каналі – 17 штук на день). Мова каналу – російська.

Украина Online (Новини і ЗМІ) – 341 436 підписників. «Найгарячіші новини України», – зазначено в описі. Охоплення однієї публікації становить 69 тис. осіб, денне охоплення 1,1 млн осіб (середня кількість дописів на каналі – 18 штук на день). Мова каналу – російська.

ТСН або Телеграмна служба новин (Новини і ЗМІ) – 276 339 підписників. «Найгарячіші новини України», – зазначено в описі. Охоплення однієї публікації становить 53 тис. осіб, денне охоплення 282 тис. осіб (середня кількість дописів на каналі – 6 штук на день). Мова каналу – українська.

Типичная Украина (Новини і ЗМІ) – 242 947 підписників. Охоплення однієї публікації становить 61 тис. осіб, денне охоплення 765 тис. осіб (середня кількість дописів на каналі – 13 штук на день). Мова каналу – російська.

Инсайдер UA (Новини і ЗМІ) – 240 114 підписників. «Новини України. Раніше всіх. Ну, майже», – зазначено в описі. Охоплення однієї публікації становить 56 тис. осіб, денне охоплення 906 тис. осіб (середня кількість дописів на каналі – 19 штук на день). Мова каналу – російська.

Украина в шоке (Новини і ЗМІ) – 218 323 підписників. «Ми в шоці від того, що відбувається. Публікуємо найгарячіше і найбільш обговорюване», – зазначено в описі. Охоплення однієї публікації становить 33 тис. осіб, денне охоплення 587 тис. осіб (середня кількість дописів на каналі – 18 штук на день). Мова каналу – російська.

Анатолій Шарій (Блоги. Власник каналу - відеоблогер проросійських поглядів Анатолій Шарій) – 211 182 підписників. Охоплення однієї публікації становить понад 100 тис. осіб, денне охоплення 1,3 млн осіб (середня кількість дописів на каналі – 19 штук на день). Мова каналу – російська.

OneNews Украина (Новини і ЗМІ) – 200 108 підписників. Охоплення однієї публікації становить 41 тис. осіб, денне охоплення 531 тис. осіб (середня кількість дописів на каналі – 14 штук на день). Мова каналу – російська.

Крім вже згаданих – «Новини і ЗМІ» та «Блоги» – Telegram містить кілька десятків різноманітних категорій каналів, а саме: «Бізнес і стартапи», «Освіта», «Політика», «Мистецтво і фото», «Здоров’я і спорт», «Подорожі», «Пізнавальні», «Технології», «Релігія», «Для дорослих», «Сім’я і діти», «Рукоділля» і т.д.

От, приміром, список найпопулярніших каналів у категорії «Блоги»: Анатолій Шарій (він уже згадувався, див. вище); Dubinsky.pro (канал депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, який налічує 110 585 підписників. Охоплення однієї публікації становить 38 тис. осіб, денне охоплення 349 тис. осіб. Середня кількість дописів на каналі – 13 штук на день. Мова – російська); Dubilet (канал бізнесмена, ексміністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета. Має 94 982 підписники. Охоплення однієї публікації становить 82 тис. осіб, денне охоплення 23 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 2 штуки на тиждень. Мова – українська); ОГо! (канал бізнесмена, банкіра, співвласника віртуального банку Monobank Олега Гороховського. 56 911 підписників. Охоплення однієї публікації становить 56 тис. осіб, денне охоплення 30 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 4 штуки на тиждень. Мова – російська). Ольга Шарій (дружина Анатолія Шарія. 45 721 підписників. Охоплення однієї публікації становить 39 тис. осіб, денне охоплення 196 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 8 штук на день. Мова – російська); Сергій Притула (канал телеведучого, шоумена, волонтера Сергія Притули. 30 780 підписників. Охоплення однієї публікації становить 23 тис. осіб, денне охоплення 15 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 5 штук на тиждень. Мова – українська); ПАЛЬЧЕВСКИЙ (канал телеведучого, політика Андрія Пальчевського. 28 764 підписників. Охоплення однієї публікації становить 21 тис. осіб, денне охоплення 9 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 3 штуки на тиждень. Мова – російська).

А це – найпопулярніші у категорії «Політика»: UKRAINE NEWS (власник каналу – анонім. 144 471 підписників. Охоплення однієї публікації становить 15 тис. осіб, денне охоплення 132 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 9 штук на день. Мова каналу – російська); ТАЙНЫ ДЕПУТАТА (Анонім. 135 511 підписників. Охоплення однієї публікації становить 97 тис. осіб, денне охоплення 60 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 2 штуки на день. Мова – російська); Адвокат Права (канал адвоката Дениса Головіна. 120 050 підписників. Охоплення однієї публікації становить 35 тис. осіб, денне охоплення 107 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 4 штуки на день. Мова– російська); Легитимный (Анонім. 107 809 підписників. Охоплення однієї публікації становить 68 тис. осіб, денне охоплення 545 тис. осіб Середня к-сть дописів – 10 штук на день. Мова – російська); Тёмный Рыцарь (Анонім. 104 427 підписників. Охоплення однієї публікації становить 60 тис. осіб, денне охоплення 163 тис. осіб Середня к-сть дописів – 4 штуки на день. Мова – російська); Команда Зеленського (Анонім. 100 975 підписників. Охоплення однієї публікації становить 28 тис. осіб, денне охоплення 44 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 2 штуки на день. Мова – українська); Андрей Портнов (канал юриста, екс-заступника голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова. 93 660 підписників. Охоплення однієї публікації становить 62 тис. осіб, денне охоплення 210 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 4 штуки на день. Мова – російська); Резидент (Анонім. 66 304 підписників. Охоплення однієї публікації становить 46 тис. осіб, денне охоплення 689 тис. осіб. Середня к-сть дописів – 18 штук на день. Мова – російська).

Скільки коштує «розкрутити» Telegram – канал?

Створити Telegram-канал можна безкоштовно і в кілька кліків: вибрати в додатку розділ «Новий канал», придумати його назву і натиснути «галочку». Утім, значно складніше зробити його популярним. Без бюджету розкрутити дуже непросто.

«Якщо грошей нема, але є якийсь ресурс, приміром, власний новинний сайт або Youtube-канал, Instagram чи Twitter з базовою аудиторією, то можна розмістити там відповідний банер, ставити під кожною публікацією лінк, мовляв, підписуйтеся на Telegram-канал, там зібрано свіжу та важливу інформацію і так далі, і так далі, – каже автор Telegram-каналу «Технологии, медиа и общество» Андрій Бродецький. – А якщо ресурсу нема, але є гроші, то взагалі без проблем. Усе впирається тільки в бюджет: скільки ви готові витратити на просування каналу. Суми можуть бути різними – і 1000 доларів, і 10 000 доларів, і навіть більше. Верхньої межі тут немає».

Однак є одне важливе «але»: через те, що нині спостерігається перенасичення ТГ-каналами, розкрутити його стає дедалі важче, ніж це було, до прикладу, ще два-три роки тому.

За словами Андрія Бродецького, вартість одного підписника коливається у межах 5-10 грн. Все залежить від тематики каналу. «Якщо це розважальний канал із «мемами», то це коштуватиме дешевше. А якщо це канал про економіку чи бізнес – уже дорожче»

А ще дорожче – залучити підписника на канал з політичною тематикою. Ціна питання – 20 грн. «Аби розкрутити політичний канал на 10 тис. підписників треба… 200 тис. гривень», – додав експерт.

Анонімні канали: що публікують та хто за ними стоїть?

Анонімні канали в Telegram, зокрема в українському сегменті, існують уже не перший рік. Однак із березня-квітня 2019 року їх кількість істотно збільшилася. «Джокер», «Темний лицар», «Легітимний» і так далі – це топові Telegram-канали, чия аудиторія уже перевалила за 100 тисяч. Їхні «молодші брати» мають аудиторію від 10 до 50 тис.: «Шаурма Зеленського», «Зрада чи Перемога», «Крокодил», «Жінка з косою», «Шептун», «Розвідник». Однак всіх їх об’єднують дві риси: ці ТГ-канали пишуть про політику (інсайди, непідтверджені чутки та різноманітні компромати), причому роблять це під маскою анонімності.

Приміром, ТГ-канал «Легітимний» часто симпатизує владі, а «Темний лицар», навпаки, жорстко висміює представників президентської фракції (періодично зливає внутрішньофракційні документи, переписки тощо).

Не зважаючи на те, що сумарна аудиторія таких каналів часто менша у порівнянні з користувачами традиційних медіа («Таємниці депутата» мають 135 тис. підписників, «Легітимний» – 107 тис., «Темний Лицар» – 104 тис.), характер опублікованої ними інформації, їхній вплив на політичну ситуацію є не меншим, а подекуди й більшим, аніж у традиційних ЗМІ. А от наскільки інформація з подібних ТГ-каналів є правдивою?..

Дмитро Золотухін

«Telegram, як і будь-яка інша онлайн платформа, не є «злом» апріорі. Але має дуже шкідливу і, поки, непереможну традицію», – коментує експерт з інформаційних технологій, заступник міністра інформполітики України (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін.

Він каже, що не пригадує таких випадків, коли сайти традиційних медіа публікували заяви і новини, посилаючись на анонімні сторінки у Фейсбук або Твіттер. Якщо таке і траплялося, то найчастіше це були сатиричні матеріали, коли журналісти просто копіпастили реакцію соцмереж на будь-які події. Однак якщо йшлося про серйозну політичну інформацію, то цитували або офіційні сторінки держорганів, або іменні профілі політиків та експертів. Але з Telegram все не так. «Офіційні канали в месенджері політиків продовжили так само цитувати, утім, при цьому, стали масово посилатися й на усілякі анонімні Telegram-канали, – розповідає Золотухін. – І, по суті, це полегшує нам життя. Потрібно просто зрозуміти, що читання анонімного Telegram-каналу рівнозначно запливанню за буйки або вживанню простроченого оселедця. Тобто все це залишається під вашу особисту відповідальність. Ну, а якщо ви читаєте новинний сайт і бачите посилання на анонімний Telegram-канал – це індикатор того, що сайт абсолютно безвідповідальний. Ось і весь рецепт».

То хто ймовірно «стоїть» за анонімними ТГ-каналами? Журналісти онлайн-видання Depo.ua висловили з цього приводу декілька припущень. Наприклад, анонімні ТГ-канали «Шептун», «Крокодил», «The Панда» вони «приписують» блогеру Анатолію Шарію. «Трубу прорвало» (саме там публікувалися скандальні розмови екс-очільника ДБР Романа Труби, – Авт.) – журналісту Андрію Дзиндзі. «Жінка з косою», «Джокер», «Легітимний», «Резидент» – людям з Банкової (але хто саме – не зазначено). А «Intellinews», «Темний лицар», «Соросята» – нардепам із фракції «Слуга народу» Олександру Дубінському та Максиму Бужанському. Так це чи ні – точно сказати важко. Однак, беручи до уваги той факт, наскільки часто пан Дубінський любить вживати термін «соросята»…

Висновок: доступно, дешево, неконтрольовано…

Хоч Telegram-канали і не зараховуються спеціалістами до пулу професійних ЗМІ, але їхній реальний вплив, якщо й не на інформування суспільства, то на генерацію відповідних настроїв – колосальний. Так, ведучі, куратори чи то номінальні власники цих проксі-ЗМІ, не переймаються ні гарантіями висвітлення якомога більш повної картини дня, ні рівнем професіоналізму публікацій, зокрема, перевіркою фактів, а тим більше, такими речами, як дизайн чи юзабілеті ресурсу. Відтак витрати на нього, порівняно з традиційними ЗМІ, на порядок менші. Це платня для авторів, редактора-ведучого, максимум 1-3 технічних спеціалістів. Плюс – просування продукту. Цифри, які приведені вище, це – несерйозно порівняно з «традиційним витратами». Виконанням законодавства в сфері ЗМІ такі ресурси також не обтяжені. Для того, щоб у цьому переконатися достатньо побачити засилля однієї мови – російської – серед каналів, які входять до нашого рейтингу. І, зауважте, ніхто цим не переймається.

Одним словом – Telegram-канали в інформаційному полі держави, надто такої, яка воює – штука небезпечна, доступна і практично за нинішніх умов ніяк не контрольована.

Мирослав Ліскович. Київ