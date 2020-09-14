У Мінінфраструктури не можуть перешкодити роботі "Вконтакте" в Україні

У компетенцію Міністерства інфраструктури України не входить блокування соціальних мереж, зокрема російської "Вконтакте".

Про це повідомили в пресслужбі відомства на запит Укрінформу.

"Компетенція Міністерства інфраструктури не поширюється на питання блокування соцмереж", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

У травні 2020 року Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" на території України, що діє з травня 2017 року.