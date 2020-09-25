В Україні критично не вистачає фахівців з цифрових технологій та кіберзахисту – Данілов

В Україні створена вся необхідна законодавча база для цифрової трансформації держави та розвитку кібербезпеки, однак критично не вистачає цілісної системи освіти в цій галузі та підготовки висококласних фахівців.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це під час ZOOM-конференції на тему «Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, цифрові технології в світі набиратимуть оберти, і кожна держава робитиме все можливе, аби дбати про свою безпеку саме цьому контексті. Наразі Україна має гарне законодавче підґрунтя в сфері захисту кіберпростору.

«Дякуючи законодавцям, які у 2016, 2017, 2018 році прийняли ряд законодавчих актів, у нас сьогодні розуміння кібербезпеки країни є вже на законодавчому рівні, визначена інституція і ми маємо сьогодні вже закон про кіберзахист»», - наголосив Данілов, додавши, що завдяки громадськості відбувається багато позитивних процесів в сфері цифрових технологій.

Він також нагадав, що 28 січня 2020 року Президент України підписав указ про створення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО, який працює та демонструє позитивні результати.

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«Це дуже потужний хаб, який об’єднує багато потужних інформаційних ресурсів. Вони аналізуються в цьому центрі для того, щоб кібрезахист був в нашій країні на високому рівні», - розповів Данілов.

Водночас він зазначив, що після аналізу стану вищої освіти в Україні, який нещодавно провела РНБО, стало зрозуміло, що в державі критично не вистачає молодих фахівців, яких готує держава в цій сфері.

«На превеликий жаль, можемо констатувати, що на сьогоднішній день цілісних інституцій, які могли б запропонувати якісних фахівців з вищою освітою в цій царині, в нашій країні майже не існує. Ми випускаємо з вами дуже багато юристів, менеджерів, різноманітних фахівців, а те, що стосується саме цих інституціональних фундаментальних речей, які сьогодні вкрай важливі для нашої держави, на жаль, наша освіта не дає нам відповіді на ці виклики», - заявив Данілов.

Керівник Радбезу також наголосив, що наразі в Міністерстві цифрової трансформації відбувається багато процесів з цифровізації суспільства, з поширення мережі інтернет по всій країні, однак слід пам’ятати, що це буде додатковим викликом для кбіерзахисту країни.

На завершення Данілов зазначив, що позитивних результатів в питанні кібербезпеки держави можна досягти лише у разі об’єднання зусиль усіх державних і недержавних структур, які працюють в цьому секторі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня в РНБО заявили, що аналіз системи вищої освіти, здійснений за допомогою програмно-апаратного комплексу «СОТА», дозволяє говорити про наявність системної кризи, що формує потенційні та реальні загрози державній і національній безпеці України.