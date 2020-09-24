У РНБО почали розробляти стратегію кібербезпеки України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.
"Після затвердження Президентом України Стратегії національної безпеки України на базі НКЦК було сформовано робочу групу з розробки Стратегії кібербезпеки. Представники ключових державних органів – суб’єктів забезпечення кібербезпеки, що входять до її складу, почали надавати НКЦК свої пропозиції", - йдеться в повідомленні.
За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи та напрями до формування питань кіберзахисту. Під час підготовки Стратегії враховуватимуться найкращі міжнародні практики, а до її розробки також залучатимуться фахівці приватного сектору та громадськості, які спеціалізуються на питаннях кібербезпеки, пообіцяв очільник РНБО.
Як повідомлялось, 14 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський Указом № 392 увів у дію рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". Відповідно до п. 2 ст. 31 Закону України "Про національну безпеку України" організація підготовки Стратегії кібербезпеки України здійснюється за дорученням Президента України Національним координаційним центром кібербезпеки після затвердження Стратегії національної безпеки України.