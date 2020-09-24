У РНБО почали розробляти стратегію кібербезпеки України

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО розпочали розробку Стратегії кібербезпеки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

"Після затвердження Президентом України Стратегії національної безпеки України на базі НКЦК було сформовано робочу групу з розробки Стратегії кібербезпеки. Представники ключових державних органів – суб’єктів забезпечення кібербезпеки, що входять до її складу, почали надавати НКЦК свої пропозиції", - йдеться в повідомленні.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи та напрями до формування питань кіберзахисту. Під час підготовки Стратегії враховуватимуться найкращі міжнародні практики, а до її розробки також залучатимуться фахівці приватного сектору та громадськості, які спеціалізуються на питаннях кібербезпеки, пообіцяв очільник РНБО.

Як повідомлялось, 14 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський Указом № 392 увів у дію рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". Відповідно до п. 2 ст. 31 Закону України "Про національну безпеку України" організація підготовки Стратегії кібербезпеки України здійснюється за дорученням Президента України Національним координаційним центром кібербезпеки після затвердження Стратегії національної безпеки України.