В Україні за рік зафіксували близько мільйона випадків кібератак та кіберзагроз - РНБО

В Україні з початку 2020 року зафіксовано близько мільйона випадків, пов’язаних з кіберзагрозами, серед яких спроби WEB-атак, DDoS-атаки, поширення шкідливого програмного забезпечення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу РНБО.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України (НКЦК) збирає інформацію про такі загрози від усіх державних суб’єктів кібербезпеки та аналізує її. Так у 2020 році в Україні було зафіксовано близько мільйона випадків, пов’язаних з кіберзагрозами. Серед них - мережеві атаки прикладного рівня, спроби мережевого сканування, спроби WEB-атак, фішинг, DDoS-атаки, поширення шкідливого програмного забезпечення тощо.

Для оперативного реагування на такі загрози та попередження можливих атак, НКЦК посилює співпрацю з компаніями з приватного сектору, підкреслили в РНБО.

Лише за останній місяць НКЦК підписав меморандуми про співпрацю з трьома десятками приватних іноземних та українських компаній. Такий меморандум передбачає обмін інформацією між НКЦК та окремою конкретною організацією про кіберзагрози та інциденти у сфері кіберзахисту для оперативного інформування, реагування, попередження можливих атак та взаємодопомоги у разі необхідності.

Як повідомлялося, Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення РНБО від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України".