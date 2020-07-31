Канада підтримала санкції ЄС, запроваджені проти росіян за кібератаки

Канада схвально оцінює запровадження Євросоюзом санкцій за кібератаки проти громадян і організацій Росії, Китаю та КНДР.

Про це йдеться у заяві, поширеній канадським МЗС.

«Канада вітає внесення Європейським Союзом осіб та організацій до нового санкційного списку за шкідливу кібернетичну діяльність. Це - важливий крок на шляху до притягнення виконавців цих дій до відповідальності», - заявили у МЗС.

У відомстві наголосили, що розв'язання проблеми кіберзагроз потребує «пильності всередині країни та координованих міжнародних дій».

«Канада рішуче налаштована… зменшити небезпеку та пропагувати стабільність у кіберпросторі. Ми й надалі співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами над розробкою заходів, спрямованих на запобігання, стримування, знеохочення та протидію шкідливим кібернетичним діям», - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС вперше запровадила обмежувальні заходи проти шести осіб і трьох організацій, причетних до кібератак. Зокрема, йдеться про зловмисні кіберакції WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.

До санкційного списку потрапили четверо громадян Росії (Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников і Олексій Мінін) та головний центр спеціальних технологій ГУ генерального штабу збройних сил РФ.

Під санкції також потрапили двоє громадян КНР та дві організації, пов'язані з Китаєм і КНДР.