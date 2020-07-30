Нові санкції ЄС спрямовані проти хакерів і кібератак - Кулеба

Рішення Європейського Союзу про застосування санкцій за кібератаки допоможе стримувати агресивні дії Росії у кіберпросторі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

“Вітаю рішення ЄС застосувати обмежувальні заходи проти тих, хто вчиняє кібератаки. Це дозволить ЄС накладати санкції на осіб і організації, які здійснюють кібератаки чи надають підтримку для таких злочинних дій. Це також допоможе стримувати агресивні дії Росії у кіберпросторі”, - зазначив Кулеба.

За його словами, цей крок підвищить стійкість кіберпростору до атак, які загрожують підвалинам демократичних суспільств.

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Водночас міністр розповів, що новий санкційний режим ЄС передбачає також санкції за кібератаки проти третіх країн. “Відтак, це відкриває можливості для співпраці між Україною та ЄС в питаннях відстежування, виявлення та реагування на тих, хто здійснює кібератаки на критичну інфраструктуру нашої держави”, - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, Європейський Союз ввів санкції за кібератаки, застосувавши їх проти громадян і структур Росії, Китаю і КНДР.

Санкції застосовано, зокрема, до чотирьох громадян РФ та головного центру спеціальних технологій Генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ).