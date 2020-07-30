Євросоюз вперше ввів санкції проти росіян за кібератаки

Європейський Союз вперше ввів санкції за кібератаки проти громадян і структур Росії, Китаю і КНДР.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Сьогодні Рада вирішила ввести обмежувальні заходи відносно шести осіб і трьох організацій, відповідальних або причетних до різних кібератак», - йдеться в повідомленні.

До них відносяться спроби кібератак проти ОЗХЗ і такі кібератаки, як WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.

Як зазначається, подібні санкції вводяться ЄС вперше.

Запроваджені санкції включають заборону на поїздки і заморожування активів. Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати доступ до засобів особам і структурам зі списку.

Читайте також: ЄС ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї

До санкційного списку потрапили четверо громадян Росії (Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников і Олексій Мінін) і Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Під санкції також потрапили двоє громадян Китаю і дві організації, пов'язані з Китаєм і КНДР.