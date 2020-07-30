ЄС ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї

ЄС ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї

Укрінформ
Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила санкції проти Північної Кореї за причетність до розробки програм ядерної зброї.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

"Сьогодні Рада затвердила список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під автономні санкції ЄС проти Корейської Народно-Демократичної Республіки. Як наслідок, нинішні обмежувальні заходи, а саме: заборона подорожей та заморожування активів, які запроваджені проти фізичних та юридичних осіб, продовжать діяти впродовж року до наступного щорічного перегляду", - підкреслюється в повідомленні.

У відомстві додали, що загалом під європейські санкції потрапили 57 фізичних та 9 юридичних осіб в КНДР за причетність до розробки програм ядерної зброї, балістичних ракет або іншої зброї масового знищення, а також за обхід санкцій.

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У Раді ЄС наголосили, що санкції проти Північної Кореї є найжорсткішими, і що вони були ухвалені у відповідь на діяльність КНДР з розробки ядерної зброї і балістичних ракет, яка йде врозріз з численними резолюціями Ради безпеки ООН.

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