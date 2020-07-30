ЄС ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї

Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила санкції проти Північної Кореї за причетність до розробки програм ядерної зброї.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

"Сьогодні Рада затвердила список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під автономні санкції ЄС проти Корейської Народно-Демократичної Республіки. Як наслідок, нинішні обмежувальні заходи, а саме: заборона подорожей та заморожування активів, які запроваджені проти фізичних та юридичних осіб, продовжать діяти впродовж року до наступного щорічного перегляду", - підкреслюється в повідомленні.

У відомстві додали, що загалом під європейські санкції потрапили 57 фізичних та 9 юридичних осіб в КНДР за причетність до розробки програм ядерної зброї, балістичних ракет або іншої зброї масового знищення, а також за обхід санкцій.

У Раді ЄС наголосили, що санкції проти Північної Кореї є найжорсткішими, і що вони були ухвалені у відповідь на діяльність КНДР з розробки ядерної зброї і балістичних ракет, яка йде врозріз з численними резолюціями Ради безпеки ООН.