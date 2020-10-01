Президент чекає від РНБО рішень щодо забезпечення українців питною водою

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) має ухвалити рішення щодо питань екологічної безпеки країни, передбачивши, зокрема, забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час участі в нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу в межах робочої поїздки до Рівненської області, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Проблеми водних екосистем характерні для всієї України, і для Рівненщини також. Актуальність цього питання посилюється в умовах глобальних природно-кліматичних змін, які вже відбуваються та значною мірою впливають і на людське життя, і на світову економіку", – сказав Зеленський на початку зустрічі.

Він акцентував увагу на необхідності підтримки сталого гідробалансу, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість питного водопостачання для населення. Так, зокрема, наразі вже напрацьовується допомога фермерам, що постраждали від посухи, за різними напрямками: кредитні програми, страхування врожаїв тощо.

"Питання збереження та відновлення раціонального використання водних ресурсів потребує розгляду на високому рівні. Ми очікуємо від Ради національної безпеки і оборони рішення щодо питань екологічної безпеки України, одним з питань якої є посилення гарантованого Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах", – повідомив Глава держави.

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Він відзначив, що у проєкті держбюджету на наступний рік передбачено фінансування для впровадження системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, насамперед на півдні. Президент додав, що це можливо зробити також за рахунок державних гарантій.

У пресслужбі додали, що за результатами зустрічі Президент України доручить уряду до початку 2021 року опрацювати питання врегулювання нормативно-правової бази щодо передачі на довгострокове зберігання, використання, утримання та відновлення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарсько-меліоративного комплексу землекористувачам, які ведуть господарську діяльність на меліорованих землях.

Також до 1 січня 2021 року Кабмін має розробити концепцію щодо охорони та відновлення малих і середніх річок України, а Державна екологічна інспекція має посилити контроль за водоспоживанням і водовідведенням, а також дотриманням показників якості вод та режимом обмеженої господарської діяльності в межах водоохоронних зон, прибережних захисних смуг.

Фото: ОП