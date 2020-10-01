Зеленський перевірив, як будують об'їзну дорогу біля Рівного

Будівництво об’їзної дороги навколо Рівного планують повністю завершити наступного року, загальна вартість робіт становить 830 млн гривень.

Про це доповіли Президентові Володимиру Зеленському під час його робочої поїздки на Рівненщину та ознайомлення з будівництвом дороги, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що проєкт передбачає створення суцільної кільцевої дороги навколо Рівного й реалізується в межах програми «Велике будівництво».

Президенту, зокрема розповіли, що розпочинали об'єкт наприкінці 2019 року, тоді будівельники зробили кілька ділянок. Навесні цього року підрядники повноцінно розпочали будівництво.

“Новий обхід розвантажить міські вулиці від транзитного транспорту, вбереже від руйнування покриття доріг – наразі щодоби через Рівне курсує до 14 тис. автівок. Також це сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшенню екологічної ситуації в місті, розвитку логістичних можливостей області для сполучення автомобільних магістралей”, - поінформували в ОП.

Повідомляється, що загальна кошторисна вартість північної об'їзної становить понад 830 млн грн, з них у 2020 році виділено 310 млн грн.

Завершення будівництва обходу передбачається у 2021 році.

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В ОП додали, що цьогоріч заплановано, зокрема, перевлаштувати ЛЕП-10 кВ на перетині зі шляхопроводом, мережі та системи зв'язку, реконструювати мережі газопостачання та облаштувати штучні споруди системи водовідведення.

«Велике будівництво» – як подразник для багатьох наших політичних опонентів. Тому що наочно показує людям, що вже давно можна було б зробити в Україні, якби ті влади, які були, справді займалися розвитком країни, а не особистим збагаченням за рахунок країни», – заявив Президент.

Главі держави розповіли, що загалом у Рівненській області цього року ремонтують 116 км доріг, також у регіоні будують три майданчики для зважування в русі.

Крім того, голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив, що відповідно до доручення Президента, даного торік, у межах області практично завершене будівництво дороги від Рівного до кордону з Білоруссю. За його словами, наступного року залишиться закінчити кілька десятків кілометрів для з'єднання обласного центру з кордоном.

Фото: ОП