На Вінниччині цьогоріч планують відремонтувати понад 100 кілометрів доріг

У Вінницькій області в межах програми “Велике будівництво” цього року планують відремонтувати 104,5 км доріг та вісім споруд.

Про це розповів голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) Олександр Кубраков під час поїздки Президента Володимира Зеленського на Вінниччину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“У 2020 році в області заплановано відремонтувати 104,5 км доріг та вісім споруд. На 2021 рік за маршрутним принципом будуть продовжені ремонти на дорогах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, яка цьогоріч активно ремонтується в Одеській області”, - зазначив Кубраков.

Він також зауважив, що нині триває реконструкція п'яти мостів на дорогах державного значення.

Президент оглянув, як відбувається капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на дорозі державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю). Капітальний ремонт шляхопроводу є частиною проєкту транспортного коридору GO Highway, який з’єднає чорноморські порти Миколаєва та Одеси з польським Гданськом на Балтійському морі.

У межах Вінницької області коридор проходить дорогою М-12 від кордону з Хмельницькою областю до межі з Черкаською.

Цього року ремонт дороги на Вінниччині буде завершено.

«Треба збільшувати кількість відремонтованих доріг в області. Це наше головне завдання – зробити якісну інфраструктуру», – сказав Президент.

А голова Вінницької ОДА Сергій Борзов ознайомив главу держави з планами реконструкції палацу Потоцьких у місті Тульчині – пам’ятки містобудування та архітектури державного значення. Він зазначив, що Вінницька ОДА запропонувала включити палац до переліку об’єктів «Великого будівництва» у галузі культури на 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.

Фото: ОП