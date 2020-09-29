На Вінниччині цьогоріч планують відремонтувати понад 100 кілометрів доріг
Про це розповів голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) Олександр Кубраков під час поїздки Президента Володимира Зеленського на Вінниччину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
“У 2020 році в області заплановано відремонтувати 104,5 км доріг та вісім споруд. На 2021 рік за маршрутним принципом будуть продовжені ремонти на дорогах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, яка цьогоріч активно ремонтується в Одеській області”, - зазначив Кубраков.
Президент оглянув, як відбувається капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на дорозі державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю). Капітальний ремонт шляхопроводу є частиною проєкту транспортного коридору GO Highway, який з’єднає чорноморські порти Миколаєва та Одеси з польським Гданськом на Балтійському морі.
У межах Вінницької області коридор проходить дорогою М-12 від кордону з Хмельницькою областю до межі з Черкаською.
Цього року ремонт дороги на Вінниччині буде завершено.
«Треба збільшувати кількість відремонтованих доріг в області. Це наше головне завдання – зробити якісну інфраструктуру», – сказав Президент.
А голова Вінницької ОДА Сергій Борзов ознайомив главу держави з планами реконструкції палацу Потоцьких у місті Тульчині – пам’ятки містобудування та архітектури державного значення. Він зазначив, що Вінницька ОДА запропонувала включити палац до переліку об’єктів «Великого будівництва» у галузі культури на 2021 рік.
Фото: ОП