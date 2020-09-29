На Херсонщині завершили сім проєктів «Великого будівництва»

На Херсонщині вже реалізовано 7 проєктів програми «Велике будівництво» і завершено будівельні роботи, передбачені проєктною документацією, на 9 об’єктах, ще на 19 об’єктах активно продовжуються роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Наразі вже реалізовано 7 проєктів та завершено будівельні роботи, передбачені проєктною документацією на 9 об’єктах. Це: 3 школи, 1 дитячий садочок, 5 спортивних майданчиків та стадіонів», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови ОДА Сергія Козиря, зараз активно продовжуються роботи на 19 об’єктах. Це приймальні відділення екстреної медицини в опорних лікарнях області, школи, дитячі садочки, стадіони та спортивні майданчики.

У свою чергу голова облдержадміністрації Юрій Гусєв підкреслив під час колегії ОДА 29 вересня, що зараз вже варто активно готуватися до реалізації президентської програми в наступному році - підготувати проєктно-кошторисну документацію і передбачити співфінансування з місцевих бюджетів.

Цьогоріч у межах національної програми “Велике будівництво” у Херсонській області здійснюється будівництво або реконструкція наступних об’єктів: 6 шкіл; 6 дитячих садочків; 8 спортивних стадіонів (3 нові та 5 добудов); 8 приймальних відділень екстреної медичної допомоги в опорних лікарнях області; будівництво 127,5 км доріг.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херснщині формують пропозиції для «Великого будівництва» на 2021 рік, серед них - проєкти зі зрошення та індустріальні парки.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах упродовж року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: khoda.gov.ua