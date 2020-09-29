На Рівненщині модернізують Сарненську райлікарню

У межах «Великого будівництва» у Рівненській області модернізують Сарненську центральну районну лікарню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Сарненська районна лікарня – один із семи закладів охорони здоров’я, в яких реконструюють приймальне відділення в межах президентської програми «Велике будівництво». Зараз проводиться демонтаж та підготовчі роботи, аби розпочати повноцінну реконструкцію приміщення та оновлення», - розповів в.о. директора обласного департаменту з питань будівництва та архітектури Андрій Ярусевич.

За його словами, усі приймальні відділення опорних медзакладів Рівненщини модернізують за однаковим дизайном. Також воно матиме стандартне оснащення медичним обладнанням.

Загальна вартість будівельних робіт - 20 млн грн, з яких майже 19 млн грн - це державне фінансування. За ці кошти приймальне відділення повністю відновлять зсередини, підготують до встановлення обладнання та відремонтують спеціальні під’їзди для «швидкої». Також для відділення придбають комп’ютерний томограф, відеоендоскоп, реанімаційне та інше необхідне медобладнання.

Ще по п’яти об’єктах відбуваються тендерні процедури - це міські лікарні у Рівному та Дубно, Березнівська, Володимирецька та Рокитнівська ЦРЛ.

Реконструкцію усіх приймальних відділень в межах «Великого будівництва» завершать до кінця року.

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Як повідомлялось, у межах «Великого будівництва» в області будують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua