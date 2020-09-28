На Миколаївщині оновили три дитсадки

На Миколаївщині в межах програми «Велике будівництво» відбувається реконструкція шкіл та садочків. Вже виконано ремонт та реконструкцію в ряді дитячих закладів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської облдержадміністрації.

«В Україні триває програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». У її рамках на Миколаївщині відбувається реконструкція шкіл та садочків. На сьогодні вже завершено ремонтні роботи у будівлі дошкільного навчального закладу №72 «Світлячок» (м. Миколаїв). Облаштовано санвузли, замінено сантехнічні прилади та завершено внутрішні оздоблювальні роботи. Встановлено нові вікна та двері. Улаштовано теплу підлогу, прокладено інженерні комунікації водопостачання та каналізації, проведено улаштування плоских сонячних колекторів та баків розширювальних геліосистем та інші роботи», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у дошкільному навчальному закладі №87 «Вишенька», де роботи фінансуються за рахунок коштів бюджету м. Миколаєва, завершено утеплення фасаду, даху та підвальних приміщень. Замінено вікна, завершено ремонт санвузлів та облаштовано теплу підлогу. Нині проводяться роботи зі встановлення системи індивідуального теплового пункту.

У Новоіванівському дошкільному закладі №9 «Малятко» на сьогодні виконано вимощення, замінено дах, вікна та двері на металопластик, проведено утеплення будівлі новими сучасними технологіями, встановлено блискавкозахист. Проведено капітальний ремонт харчоблоку з підсобними приміщеннями.

Проводяться підготовчі демонтажні роботи й у ДНЗ №60. Розпочинаються роботи з улаштування опалення та електрики.

У Снігурівській ЗОШ I-III ступенів №4 вже виконано на 100% робіт з утеплення фасаду та на 80% - по замощенню навколо будівлі школи. На об’єкті замінено теплові мережі та встановлено фундаменти під розміщення дизельної електростанції.

Відкориговано проєкти та отримано експертні звіти щодо реконструкції Вознесенської ЗОШ №8 та капітального ремонту харчоблоку Вознесенської ЗОШ «Обдарованість».

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел