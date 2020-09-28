На Херсонщині хочуть включити у «Велике будівництво» зрошення та індустріальні парки

На Херсонщині формують пропозиції для «Великого будівництва» на 2021 рік, серед них - проєкти зі зрошення та індустріальні парки.

Як передає Укрінформ, про це у понеділок на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На цьому тижні ми працюємо над формуванням пропозицій для реалізації програми «Велике будівництво» в Херсонській області у 2021 році… До об’єктів "Великого будівництва" наступного року планується включити проєкти зі зрошення, проєкти, що стосуються доступу населення до якісної питної води», - зазначив Гусєв.

За його словами, в області також працюють над проєктами індустріальних парків у Херсонській області, які також пропонуватимуть включити до об’єктів «Великого будівництва» на наступний рік.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах упродовж року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел