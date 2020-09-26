"Велике будівництво" на Прикарпатті: З 15 об’єктів завершені лише 3

На Прикарпатті до зведення Яремчанської школи, яка увійшла в проєкт "Велике будівництво", є чимало зауважень і проблем щодо якості робіт.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який перебуває на Прикарпатті з робочою поїздкою.

"Я був у Яремчанській школі. В мене негативні висновки по реалізації цього проєкту. З нашого боку були висунуті зауваження, і ми очікуємо їх усунення в терміновому порядку та пропозиції щодо завершення будівництва і подолання проблем з якістю", - сказав Чернишов.

За його словами, в Івано-Франківській області з п’яти шкіл, які зводять за проєктом "Велике будівництво", відкрили лише три. Жодний з п’яти дитсадків та п’яти спортивних об’єктів ще не зданий в експлуатацію. В Івано-Франківській ОДА обіцяють, що до кінця вересня відкриють три дитсадки.

"Коли мені пояснюють, що та чи інша школа не відкрита тому, що були бюрократичні процедури, зірваний тендер, були зауваження від антимонопольного комітету чи судові рішення, то я звертаюсь до всіх, що у нас завершений проєкт — це усміхнені діти, які навчаються у відкритій школі. Все інше – це проблеми, які потрібно оперативно вирішувати на місцях", - наголосив міністр.

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Також він висловив сподівання, що в області вдасться розв'язати питання щодо початку ремонтних робіт у приймальних відділеннях медичних закладів. Наразі з 9 відділень в області почали ремонтувати лише 4.

"Ми звикли, що держава тримає регіони в грошовому дефіциті. Зараз інша ситуація. Наступний зріз – після 15 жовтня", - наголосив міністр і додав, що найголовнішим залишається вимога завершити проєкт «Велике будівництво» до кінця року.

Нагадаємо: "Велике будівництво" — національний проєкт, спрямований на масштабну розбудову якісної інфраструктури України включно з дорогами та соціально важливими об’єктами такими, як школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони.

Основне його завдання — будівництво чи капітальна реконструкція 6 500 км доріг, 100 шкіл, 100 дитсадків, 25 центрів екстреної медичної допомоги, 100 спорткомплексів по всій країні до кінця 2020 року.