На Закарпатті побудують новий сучасний аеропорт – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво на Закарпатті нового сучасного міжнародного аеропорту, наразі є три варіанти його місцерозташування.

Про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки до Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що ми будемо будувати фундаментальний міжнародний сучасний аеропорт на Закарпатті. Де він буде, - у нас є три варіанти. Ми вже закладаємо гроші у бюджет наступного року, щоб у нас були початкові роботи зроблені по будівництву цього аеропорту", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що у четвер зі Словаччиною було підписано угоду, яка дасть змогу відновити роботу аеропорту "Ужгород". За його словами, планується оновлення цього аеропорту, щоб "він був нормальним, сучасним, життєдієвим".

Водночас глава держави підкреслив, що через географічне розташування побудувати на місці аеропорту "Ужгород" великий авіаційний хаб і подовжити злітно-посадкову смугу неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.

24 вересня міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини відносно аеропорту “Ужгород”. Це дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.