На Закарпатті побудують новий сучасний аеропорт – Зеленський

На Закарпатті побудують новий сучасний аеропорт – Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво на Закарпатті нового сучасного міжнародного аеропорту, наразі є три варіанти його місцерозташування.

Про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки до Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що ми будемо будувати фундаментальний міжнародний сучасний аеропорт на Закарпатті. Де він буде, - у нас є три варіанти. Ми вже закладаємо гроші у бюджет наступного року, щоб у нас були початкові роботи зроблені по будівництву цього аеропорту", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що у четвер зі Словаччиною було підписано угоду, яка дасть змогу відновити роботу аеропорту "Ужгород". За його словами, планується оновлення цього аеропорту, щоб "він був нормальним, сучасним, життєдієвим".

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Водночас глава держави підкреслив, що через географічне розташування побудувати на місці аеропорту "Ужгород" великий авіаційний хаб і подовжити злітно-посадкову смугу неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.

24 вересня міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у визначеній частині повітряного простору Словаччини відносно аеропорту “Ужгород”. Це дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном.

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