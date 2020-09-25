На Закарпатті за рік зробили доріг більше, ніж за останні десять — Зеленський

У Закарпатській області за останній рік побудовано доріг більше, ніж за останні десять років.

Про це Президент Зеленський повідомив під час пресбрифінгу на Закарпатті, передає кореспондент Укрінформу.

“На Закарпатті мені представили мапу наших доріг, відремонтованих в рамках програми "Велике будівництво". Там написано, що це амбітний план — справді, він такий. Адже ми бачимо, що 370 км доріг було заплановано, 223 км зроблено”- сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський назвав три найбільш перспективні галузі для Закарпаття

Президент підкреслив, що за останні 10 років на Закарпатті заголом було побудовано 130 км доріг.

“А за десять місяців цього року ми маємо понад 200 км. Це перемога для нас і для Закарпаття”, - зазначив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 25 вересня перебуває з робочим візитом на Закрапатті.