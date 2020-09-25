Зеленський назвав три найбільш перспективні галузі для Закарпаття

Закарпатська область має потенціал для розвитку у сфері туризму, автомобільної промисловості, гірськолижної інфраструктури, виноградарства, креативної й інноваційної економіки.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації Стратегії розвитку регіону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Крім туризму Закарпаття має дуже хороший потенціал для авмобільної промисловості, значні запаси мінеральних ресурсів, перспективи для креативної та інноваційної економіки, розвитку гірськолижної інфраструктури, виробництва органічної продукції, ну і звичайно, виноградарства та виноробства", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.

фото: ОП