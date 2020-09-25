В Україні вже відремонтували половину від запланових на цей рік доріг
Про це йшлося під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського до Закарпатської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Станом на цей тиждень в Україні повністю зроблено 2022 км доріг. У лідерах – Закарпаття, де побудували 223,5 км. За планом Укравтодору, до кінця року повинні зробити 4200 км автошляхів по всій країні", - розповіли в ОП.
Зазначається, що на Закарпатті Президент, зокрема, проінспектував перебіг реконструкції автодороги державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка», яка відновлюється в межах програми «Велике будівництво».
Глава держави оглянув ділянку поблизу міста Чоп, яка буде завершена у жовтні.
За даними ОП, загалом цьогоріч у Закарпатській області будується 370 км доріг, на 223 км з них вже зроблено верхній шар, вони відкриті для проїзду.
Як повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, ключовий об’єкт «Великого будівництва» в області – дорога Н-09, яка пролягає від Львова через Івано-Франківськ до Мукачева.
За його словами, цього року завершується оновлення дороги у трьох областях на 90% протяжності.
Він зауважив, що на Закарпатті траса проходить через районні центри, а саме міста Мукачево, Хуст, Тячів та Рахів, і додав, що майже завершені ремонтні роботи на ділянках від Мукачева до села Горбок, закінчено ремонт обходу міста Хуста, ділянки між містами Хуст і Тячів.
У свою чергу, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров висловив сподівання, що ремонт доріг державного значення сприятиме збільшенню притоку туристів у регіон. Крім того, поліпшиться проїзд до пунктів пропуску на кордоні, які також планується реконструювати та зробити сучаснішими й зручнішими.
«На мапі Укравтодору написано «Амбітний план». Я радий вітати закарпатців з тим, що цей амбітний план перетворюється на нашу реальність. 370 кілометрів доріг державного значення буде побудовано цього року. За 10 років у сумі було побудовано на Закарпатті 130-140 кілометрів доріг. Тобто за 10 місяців цього року буде в три рази більше побудовано, ніж за 10 років. Я вважаю, що це перемога і для нас, і для всіх закарпатців. Зупинятися на цьому ніхто не збирається», – зазначив Президент.
На його думку, за декілька років можна буде відновити всі дороги в області.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.