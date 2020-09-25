В Україні вже відремонтували половину від запланових на цей рік доріг

В Україні наразі повністю відреконструйовано 2022 км із запланованих цього року 4200 км автомобільних доріг, у лідерах - Закарпаття.

Про це йшлося під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського до Закарпатської області, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Станом на цей тиждень в Україні повністю зроблено 2022 км доріг. У лідерах – Закарпаття, де побудували 223,5 км. За планом Укравтодору, до кінця року повинні зробити 4200 км автошляхів по всій країні", - розповіли в ОП.

Зазначається, що на Закарпатті Президент, зокрема, проінспектував перебіг реконструкції автодороги державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка», яка відновлюється в межах програми «Велике будівництво».

Глава держави оглянув ділянку поблизу міста Чоп, яка буде завершена у жовтні.

За даними ОП, загалом цьогоріч у Закарпатській області будується 370 км доріг, на 223 км з них вже зроблено верхній шар, вони відкриті для проїзду.

Як повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, ключовий об’єкт «Великого будівництва» в області – дорога Н-09, яка пролягає від Львова через Івано-Франківськ до Мукачева.

За його словами, цього року завершується оновлення дороги у трьох областях на 90% протяжності.

Він зауважив, що на Закарпатті траса проходить через районні центри, а саме міста Мукачево, Хуст, Тячів та Рахів, і додав, що майже завершені ремонтні роботи на ділянках від Мукачева до села Горбок, закінчено ремонт обходу міста Хуста, ділянки між містами Хуст і Тячів.

У свою чергу, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров висловив сподівання, що ремонт доріг державного значення сприятиме збільшенню притоку туристів у регіон. Крім того, поліпшиться проїзд до пунктів пропуску на кордоні, які також планується реконструювати та зробити сучаснішими й зручнішими.

«На мапі Укравтодору написано «Амбітний план». Я радий вітати закарпатців з тим, що цей амбітний план перетворюється на нашу реальність. 370 кілометрів доріг державного значення буде побудовано цього року. За 10 років у сумі було побудовано на Закарпатті 130-140 кілометрів доріг. Тобто за 10 місяців цього року буде в три рази більше побудовано, ніж за 10 років. Я вважаю, що це перемога і для нас, і для всіх закарпатців. Зупинятися на цьому ніхто не збирається», – зазначив Президент.

На його думку, за декілька років можна буде відновити всі дороги в області.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.