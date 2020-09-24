Об'єкти «Великого будівництва» готові на 80% - Мінрегіон

Згідно з моніторингом реалізації програми «Велике будівництво», який проводить Міністерство розвитку громад та територій, за два тижні середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні зріс на 4% та складає 80%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Зазначається, що в рамках програми «Велике будівництво» вже готово: 87% шкіл, 81% дитячих садочків, 72% об'єктів спортивної інфраструктури та 80% інших об'єктів.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що особливу увагу потрібно приділити реалізації проєктів в сфері охорони здоров’я. Понад 200 приймальних відділень опорних лікарень мають бути завершені в цьому році.

«В період пандемії оновлення об’єктів медичної інфраструктури має надзвичайно важливе значення для кожного регіону України. Це сприятиме забезпеченню доступності громадян до медичних послуг та посилення соціального захисту населення», – зазначив міністр.

Читайте також: Стартував ремонт дороги до курортного Очакова

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел